Spoleto, mamma partorisce in bagno il quinto figlio, guidata al telefono dal 118

Bimbo nasce in bagno, a casa, con la mamma al telefono con un operatore del 118. È successo a Spoleto, come racconta La Nazione, con una donna alla sua quinta gravidanza che nel pomeriggio di sabato si è ritrovata sola in casa e all’improvviso sono iniziate le doglie.

La donna era in bagno e quando ha capito cosa stava per accadere ha subito chiamato il 118 chiedendo l’intervento sanitario. Un operatore è rimasto con lei al telefono fino alla nascita del piccolo, consigliando la donna sulla respirazione e cercando di tranquillizzarla sull’arrivo dell’ambulanza.

Il piccolo è stato portato all’ospedale di Spoleto e un anestesista lo ha intubato e poi trasferito a Perugia per accertamenti e un ricovero in terapia intensiva. La madre è stata soccorsa per una emorragia e portata Foligno.

Madre e figlio stanno bene e il decorso clinico procede positivamente, presto potranno tornare a casa.