I vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti a Umbertide, in località Montone per un incidente stradale. c

Coinvolt edue autovetture di cui una elettrica. I due occupanti dell’auto elettrica sono stati aiutati dalla squadra di vigili del fuoco ad uscire e sono stati affidati al 118 per le cure del caso.

L'auto elettrica verrà messa in sicurezza in un posto idoneo.