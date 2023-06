Montone, iniziati i lavori di manutenzione della strada di San Benedetto

Sono iniziati a Montone i lavori di riqualificazione della strada comunale di San Benedetto.

Il progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione comunale, porterà al miglioramento e alla messa in sicurezza del primo tratto, lungo circa 370 metri.

La strada comunale di San Benedetto funge da collegamento trasversale tra la strada comunale di San Lorenzo e la strada provinciale S.P. 203 di Umbertide.

Il progetto in questione si occupa del tratto di “strada bianca” con manto stradale in terra e ghiaia dove sono presenti numerosi smottamenti provocati da una non corretta regimentazione delle acque piovane.

Gli interventi, per un importo totale di 212.404 euro, finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedono la riprofilatura della sezione stradale e, contemporaneamente, il rifacimento del tratto superficiale, al fine di creare lo strato di fondo per la successiva asfaltatura e della sottofondazione.

In programma, poi, il rifacimento completo della cunetta di raccolta acque posta lungo il lato sinistro della strada e degli attraversamenti dei vari accessi ai terreni.

Nella lista anche la realizzazione di sei attraversamenti della strada comunale, necessari a convogliare le acque raccolte dalla cunetta a quella a cielo aperto posta alla base della scarpata di valle.

Prevista la creazione di una scogliera in massi a seguire la gabbionata esistente, al fine di creare un sostegno al tratto di scarpata di monte franato. La sua realizzazione comporterà la rimozione del terreno franato.

Lungo tutto il bordo della nuova cunetta sarà realizzata una piccola fascinata di contenimento per evitare il dilavamento del terreno.