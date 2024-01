Montefalco, nuovi giochi nei giardini pubblici

Proseguono “l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione del Parco della Rimembranza all’interno del Centro storico, ritenuto spazio fondamentale di aggregazione e gioco per i bambini” di Montefalco. Questo il commento dell’amministrazione comunale montefalchese, pochi giorni dopo l’installazione di pannelli nell’ambito del Parco del Sol, realizzato grazie alle risorse assegnate dalla Regione Umbria con il Bando Umbriaperta. Ideato dall’azienda Pianeta delle Idee, è un percorso cittadino che inizia da Viale della Vittoria in prossimità del parcheggio e che vede coinvolto il Parco della Rimembranza.

Con deliberazione della Giunta regionale numero 1104 del 26/10/2022 e numero 1202 del 16/11/2022, sono stati finanziati interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l’installazione di due giochi inclusivi “al fine di creare – commentano dal Comune di Montefalco – un parco completo di giochi a cui tutti possono avere accesso, perché giocare liberamente insieme agli altri coetanei è un diritto di ogni bambino”.

A luglio 2023 erano già stati posizionati nuovi giochi per bambini e sistemate le altalene con l’inserimento di un seggiolino che garantisce la fruizione del gioco anche a bambini più piccoli. A maggio 2023, a cura della Pro Loco di Montefalco, è stata installata la Little Free Library, una piccola biblioteca diffusa dove chiunque può lasciare libri in buone condizioni e prenderne altri in prestito.

Infine, ulteriori lavori di riqualificazione sono previsti per i giardini pubblici grazie a un finanziamento di circa 30.000 euro nell’ambito del ‘Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico’ della Regione Umbria. “Sono previste – concludono dall’amministrazione comunale montefalchese – la sistemazione delle scarpate, delle scale e dell’area verde circostante, nonché il miglioramento dell’illuminazione esistente anche ai fini della sicurezza pubblica del luogo”.