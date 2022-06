Montefalco, la Corte dei conti approva il Piano di riequilibrio pluriennale delle casse comunali

La Corte dei conti ha dato parere favorevole al piano di riequilibrio di bilancio del Comune di Montefalco presentato e approvato con la deliberazione del consiglio comunale del 30 settembre 2021.

"I rendiconti approvati per gli esercizi 2020 e 2021, grazie anche a una sana e attenta politica di contenimento della spesa e all’accesso al Fondo di rotazione, hanno consentito una riduzione del disavanzo di amministrazione di oltre 1,3 milioni di euro, di cui quasi 500 mila con risorse proprie di bilancio derivanti dalla gestione; il tutto, dopo aver accantonato risorse a copertura quasi integrale dei residui attivi presenti in bilancio - si legge in una nota del vicesindaco Daniela Settimi - Nel prossimo triennio, secondo le stime del bilancio di previsione 2022-2024, l’Ente sarà in grado di recuperare ulteriori 970mila euro; stime che sono da considerarsi prudenziali in quanto sostenute anche da contributi statali destinati ai Comuni che si trovano in riequilibrio. Appare pertanto evidente come l’Ente sarà in grado di sostenere gli oneri connessi al ripiano del disavanzo che, nel piano di riequilibrio pluriennale, sono quantificati in euro 172 mila per ciascuna delle 15 annualità".

Il vice sindaco ha voluto ricordare come "la macchina del fango messa in atto da parte di sparuti esponenti del Pd e del gruppo di minoranza in consiglio comunale dimostra, ancora una volta, che la loro politica si caratterizza e si alimenta con le falsità e con argomentazioni di bassa lega per accuse del tutto gratuite 'urlate' troppo spesso suoi canali social che diventano veri e propri show di basso livello per i leoni da tastiera che non vivono nemmeno i problemi di cui parlano".

L'amministrazione comunale "nonostante le difficoltà dovute dalla pandemia, ha continuato a lavorare senza tregua per il bene della città ed ha chiesto ed ottenuto contributi pari a circa 5 milioni di euro per opere, messa in sicurezza delle strade e del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale, istruzione e sociale che presto saranno rese note alla cittadinanza attraverso un incontro pubblico. Con questa sentenza comincia di fatto per l’attuale Amministrazione Comunale di Montefalco una fase volta all'ulteriore sviluppo e alla crescita di questa città che richiede una progettualità mirata e programmata volta allo sviluppo e alla crescita di questa città" conclude la nota.