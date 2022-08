Montefalco, conducente ubriaca provoca incidente e si rifiuta di fare l'alcoltest: denunciata, patente ritirata e auto confiscata

I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno effettuato 65 servizi di prevenzione e repressione dei reati e di controlli stradali.

I militari hanno proceduto al controllo di 245 veicoli, 321 persone e 51 esercizi commerciali, attività che ha portato ad elevare 22 contravvenzioni al Codice della Strada: due per guida in stato di ebbrezza alcolica con denuncia, una per mancanza di copertura assicurativa e quattro sanzioni a carico di coloro che circolavano senza aver rinnovato la validità della patente di guida in loro possesso. Tre veicoli sono stati sequestrati amministrativamente ai fini della confisca.

La pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in Montefalco a seguito di un sinistro stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma la conducente che ha provocato l'incidente era in evidente stato di ebbrezza e si è rifiutata di sottoporsi alla prova con etilometro, pertanto le è stato contesto la guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto a sottoporsi agli accertamenti. Di conseguenza la patente le è stata immediatamente ritirata ed il veicolo sequestrato ai fini della confisca.