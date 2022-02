Monte Santa Maria Tiberina: Consiglio per il problema della mancanza di medici

Sarà interamente dedicato al tema della mancanza dei medici di base il prossimo consiglio comunale di Monte santa Maria Tiberina. L'appuntamento è per giovedì 10 gennaio,a partire dalle 21 in video collegamento con Zoom. Alla seduta parteciperà anche l'assessore regionale Luca Coletto, insieme ai vertici della Usl Umbria 1.

Nuovo capitolo per questo problema che da tempo interessa il comune altotiberino, e non solo, visto che i cittadini sono stati costretti a rivolgersi in ordine sparso ai medici disponibili che ricevono fuori comune.

Un primo summit venne indetto lo scorso primo luglio, voluto dal Comune, con Anci Umbria, Usl e Regione “Un incontro utile – aveva riferito il sindaco Letizia Michelini - a cui hanno partecipato Anci Umbria, i rappresentanti del distretto sanitario Usl 1 dell'Alto Tevere e i Consiglieri regionali Bettarelli e Mancini. Il nostro Comune – aveva aggiunto Michelini – è così vittima di una mancata pianificazione da parte di chi aveva la competenza di coordinare e gestire i medici di base sul territorio, in prospettiva dei diversi pensionamenti in corso. Spero di aver sollevato una riflessione seria affinché si possano trovare soluzioni concrete prima possibile”. Nel frattempo Anci, per il tramite del suo Presidente Michele Toniaccini, porterà il problema nei tavoli di Federsanità e della Regione, mentre il coordinatore dei Piccoli Comuni, Federico Gori, solleverà il tema anche al Consiglio Nazionale di Anci. Alcune interrogazioni sul punto all'assessorato alla Sanità erano state già sollevate da alcuni consiglieri regionali del Pd.

E per finire, lo scorso 17 luglio, i gruppi consiliari di Monte Santa Maria Tiberina, "Un impegno comune" e "Uniti per cambiare", si sono mobilitati e hanno manifestato davanti al distretto sanitario dell’Alto Tevere – Trestina.