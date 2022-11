Monte del Lago, nuova pavimentazione pronta per il patrono

Verrà inaugurata in occasione dei festeggiamenti per Sant’Andrea, patrono della frazione lacustre, la nuova pavimentazione del borgo di Monte del lago di Magione.

Il taglio del nastro alla presenza della cittadinanza e delle autorità civili e religiose si terrà mercoledì 30 novembre, alle 18. Seguirà la celebrazione della Santa messa nella chiesa dedicata a Sant’Andrea e la tradizionale processione lungo le vie del paese.

Brindisi finale offerto dal locale Circolo ricreativo.



Gli interventi di riqualificazione che hanno visto il rifacimento della scalinata che dall’ingresso del paese arriva all’incrocio con via Bartolomeo Borghi con eliminazione dell’asfalto in alcune delle vie del borgo e la realizzazione di sottoservizi sono stati finanziati con fondi comunitari, investimento Integrato Territoriale (Iti), destinati dalla Regione Umbria all’Unione dei Comuni del Trasimeno.