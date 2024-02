Mölkky, la sfida da vincere di quattro tifernati

Da Città di Castello alla Finlandia nel segno dello sport, quello tradizionale. Per rappresentare l'Italia dove il Mölkky non è neanche riconosciuto.

Michele Chieli (capitano), Andrea Tettamanti, Camillo Mariacci e Marco Mercati, tifernati, rappresenteranno Città di Castello e l’Italia ai Campionati Europei indoor di “Mӧlkky Team” in programma dal 1 al 3 Marzo a Saint Amande Les Eaux in Francia. Indosseranno la divisa della squadra “Tiferno Mӧlkky Team”. Per la prima volta prenderanno parte 96 squadre e al Campionato Europeo per Nazioni in rappresentanza di 16 Paesi.

Il “Mölkky”, ovvero? È un gioco di lancio finlandese inventato dalla società Tuoterengas nel 2012. I giocatori utilizzano un perno di legno cilindrico (chiamato anche mölkky) per cercare di colpire dei birilli di dimensioni simili contrassegnati dai numeri dall'1 al 12. Essi sono inizialmente disposti in un gruppo compatto posto a 3-4 metri dal lanciatore. Buttando a terra un solo birillo si guadagnano tanti punti quanto il numero segnato su di esso. Se vengono buttati a terra due o più birilli viene segnato come punteggio il numero di birilli che toccano terra. Dopo ogni tiro i birilli sono rimessi in piedi nel punto esatto in cui si trovano. Vince chi raggiunge i 50 punti esatti; se con un lancio si superano i 50 punti si ritorna a 25 punti. Se un giocatore non colpisce alcun birillo per tre volte consecutive viene eliminato dalla partita. “Non essendo ancora riconosciuto in Italia il gioco del Mölkky – precisano Chieli, Tettamanti, Mariacci e Mercati - siamo stati ammessi, come wild card, in rappresentanza dell’Italia. La nostra sede di allenamento è presso il Bocciodromo Comunale di Città di Castello, che ringraziamo per averci accolto con entusiasmo e messo a disposizione la struttura. La partecipazione a questo evento nasce dal semplice desiderio di coltivare un valore fondamentale come l'amicizia. Siamo cresciuti insieme e lo sport ci ha sempre legati, poi ognuno ha preso la sua strada ed ora due membri vivono stabilmente all'estero. All'inizio questo gioco era un semplice svago nelle rare occasioni di incontro, ma nel 2023 abbiamo deciso di fondare la squadra per rafforzare il nostro legame e la partecipazione ad un evento Europeo era il primo obiettivo da raggiungere. Ci piacerebbe in futuro coinvolgere altre persone per fare crescere il movimento a livello locale e non solo e magari auspicare un giorno il riconoscimento dell'Italia come nazione ammessa dalla Federazione Internazionale”, concludono i quattro atleti tifernati della nuova disciplina sportiva che a Città di Castello nasce con loro. In vista della partenza per la Francia, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti, si sono congratulati con loro “per la passione e la tenacia dimostrata fino ad ora nel cimentarsi in uno sport nuovo destinato a fare proseliti: forza ragazzi, la nostra città ora può fregiarsi con orgoglio di un'altra novità nel variegato panorama sportivo”.