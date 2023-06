Assisi, molesta i passanti e mima il gesto della pistola con le mani: denunciato e allontanato dalla città

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti in piazza San Rufino per la presenza di un uomo che, dopo aver molestato alcuni cittadini e turisti, aveva minacciato dei giovani, mimando il gesto di una pistola.

Dopo essere stato identificato come uno straniero di 35 anni, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione per verificare l’eventuale possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Successivamente lo hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Terminate le attività di rito, il 35enne è stato denunciato per il reato di minacce e nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento che gli precluderà, per le successive 48 ore, di frequentare i luoghi in cui si è reso protagonista di atteggiamenti molesti e di disturbo.