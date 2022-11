Spoleto, infastidisce passanti e viaggiatori alla stazione: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Spoleto sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Spoleto, per la presenza di un 60enne italiano che stava importunando i passanti e i passeggeri dello scalo.

L’uomo, già noto agli operatori per via dei suoi precedenti di polizia, è risultato gravato da un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Perugia lo scorso 8 novembre. Inoltre, il 13 novembre, era stato denunciato dagli agenti perché inottemperante a tale provvedimento.

Sentito in merito, l’uomo non è riuscito a fornire un valido motivo idoneo a giustificare il suo comportamento. Gli agenti lo hanno quindi denunciato per inottemperanza al provvedimento del Questore.

L’uomo è stato allontanato dallo scalo ferroviario ed è stato invitato dagli agenti a rispettare il provvedimento del questore per evitare ulteriori conseguenze più gravi.