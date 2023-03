Spoleto, pensionato muore d'infarto in ospedale: la presidente Tesei chiede l'apertura di un'inchiesta interna

Un uomo di 70 anni è deceduto all’ospedale di Spoleto, dove era giunto per un infarto. Al San Matteo degli Infermi, però, nelle ore serali non è attivo il servizio di guarda medica cardiologica. La Regione Umbria ha aperto un’indagine.

La notizia è riportata dal quotidiano “Il Messaggero”.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è giunto in ospedale con un infarto in atto, ma con un quadro clinico non grave. Non essendoci un cardiologo disponibile, però, è stato chiesto il trasferimento a Foligno.

Il paziente non è mai stato trasportato a Foligno ed è deceduto poco dopo.

“In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa di una persona deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Spoleto, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – si legge in una nota di Palazzo Donini - ha chiesto ai vertici regionali della Sanità di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti”.