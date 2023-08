Foligno, Claudia Venturini porta a casa il titolo di “Miss Mamma Italiana Gold Simpaticissima”

la folignate Claudia Vetturini, 52 anni, si è aggiudicata la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Simpaticissima” nell'ambito della 30° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2023” che si è svotla nelle città termali di Montegrotto Terme e Abano Terme.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 7 al 10 settembre a Bellaria - Riviera Romagnola), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 30° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Trentadue le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, che hanno sfilato prima in abito elegante, poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2023” è stata Elisabetta Esposito, 46 anni, istruttrice di karate, di Sarmeola di Rubano (Padova), mamma di Noah di 7 anni.