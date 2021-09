Magione, un minuto di silenzio in apertura del consiglio comunale per ricordare Alessandro Agneloni e Giuliano Cardinali

Entrambi gli esponenti politici sono stati eletti per più mandati nel Comune di Magione

Il consiglio comunale di Magione si unisce al cordoglio per la recente scomparsa delle figure politiche di Alessandro Agneloni, 92 anni, e Giuliano Cardinali, 90 anni 90, decidendo di aprire la prossima seduta con minuto di silenzio in loro memoria.

Entrambi gli esponenti politici sono stati consiglieri comunali per più mandati nel Comune di Magione durante le diverse consiliature dei sindaci Alfiero Bastreghi e Bruno Ceppitelli.

Alessandro Agneloni, imprenditore edile, venne eletto consigliere come rappresentante della Democrazia Cristiana di Agello, suo paese di residenza. Giuliano Cardinali, dopo il pensionamento dalla Polizia di Stato, venne eletto prima per il Movimento sociale italiano (Msi) e poi per Alleanza nazionale stringendo un’amicizia forte con il segretario Gianfranco Fini che ne valorizzerà le capacità politiche affidandogli anche compiti a livello nazionale.

Di ambedue di ricorda il forte legame con la comunità magionese, la correttezza nei confronti degli avversari politici, l’attenzione alle necessità del territorio.