Minacciano un anziano con una pistola a giocattolo: quattro giovani nei guai

Trova dei ragazzi seduti sulle scale di casa sua, chiede loro di spostarsi per rientrare e uno tira fuori la pistola, gliela punta in faccia e tira il grilletto. I Carabinieri della Stazione di Spello hanno denunciato due 19enni, un 17enne ed un 16enne per minaccia aggravata.

I fatti risalgono a pochi giorni fa e sono avvenuti a Spello, dove un uomo di 73 anni, nel rientrare a casa, trovava quattro ragazzi seduti sui gradini del portone di ingresso. Alla richiesta di questi di allontanarsi, poiché occupavano uno spazio di pertinenza della propria abitazione, uno dei quattro con tono minaccioso gli diceva di entrare in casa e di non infastidirli. Ne scaturiva un diverbio tra l’uomo ed i giovani, ai quali veniva nuovamente chiesto di allontanarsi. Uno dei quattro estraeva quindi una pistola di colore nero, poi scoperto che si trattava di arma giocattolo, e la puntava alla testa dell’uomo premendo il grilletto. Il 73enne, spaventato e colto da uno stato di agitazione, rientrava in casa e chiamava i Carabinieri.

I militari identificavano i quattro ragazzi che nel frattempo si erano allontanati, disfacendosi della pistola. Le immagini di video sorveglianza di alcune telecamere presenti nella zona hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda, corrispondente nella dinamica a quanto denunciato dalla vittima, nonché di far ritrovare la pistola giocattolo, sequestrata, occultata da uno dei ragazzi all’interno di una fioriera posta nelle vicinanze.