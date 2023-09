Foligno, minaccia il proprietario e i camerieri di un locale: per un anno dovrà stare lontano dall'esercizio commerciale

Il questore di Perugia ha emesso emette un Daspo Willy nei confronti di un 38enne a seguito dei fatti avvenuti a giugno in un esercizio pubblico di Foligno, dove l'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, per futili motivi, aveva insultato e minacciato più volte il titolare dell’esercizio e i dipendenti.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri che, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, avevano identificato l’uomo che era poi stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e segnalato alla Questura.

La misura di prevenzione personale è scaturita all’esito dall'attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale, ha ritenuto la condotta tenuta dall’uomo tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Il 38enne per la durata di un anno, non portà accedere al pubblico esercizio né stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.