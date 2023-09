Minaccia di lanciarsi dal terrazzo, gli agenti riesco a convincere a rientrare in casa

Gli agenti del commissariato di Città di Castello sono intervenuti in un’abitazione dove era stato segnalato un uomo in difficoltà che aveva espresso la volontà di compiere un gesto estremo.

L'agente della sala operativa, mentre cercava di fornire le prime indicazioni alla compagna, emotivamente provata, ha allertato immediatamente gli agenti della Volante che si sono subito portati presso l’abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raggiunto l’uomo, situato nell’estremità del terrazzo dell’appartamento, visibilmente agitato e in stato confusionale.

Dopo aver cercato di tranquillizzarlo, gli agenti hanno avviato un dialogo con l'intento di convincerlo ad allontanarsi dal terrazzo.

Dopo diversi tentativi, i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza; dopodiché, hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, sopraggiunto poco dopo, lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti