Foligno, plico con calendario di Mussolini e minacce "fasciste" al giornalista e socio Anpi

Un plico con un calendario di Mussolini e una frase minatoria all'indirizzo del giornalista e socio Anpi Foligno Roberto Testa.

Lo rende noto il presidente dell'Anpi di Foligno, l'avvocato Stefano Mingarelli che esprime "solidarietà e vicinanza al nostro compagno e associato Roberto Testa per il vile atto intimidatorio subito questa mattina. Roberto infatti ha ricevuto una lettera minatoria scritta in caratteri gotici: ‘Io invece ho il fez e la camicia nera di papà’ ed un calendario di Mussolini”.

Mingarelli afferma che "la nostra associazione vigilerà su questa vicenda e supporterà Roberto in tutte le azioni che volesse fare, comunicando all’autore dell’infame gesto che l’Anpi si adopererà in tutte le sedi giudiziarie affinché lo stesso venga perseguito".

Il presidente Mingarelli si chiede anche come mai vengano stampate e permesse queste "pubblicazioni che costituiscono apologia di fascismo. Per questo - sottolinea - chiediamo al Ministero dell’Interno di sospendere là pubblicazione del calendario inneggiante a Mussolini inviato a Testa. All'autorità giudiziaria - conclude Mingarelli - chiediamo di aprire un procedimento penale per apologia di fascismo a carico dell’autore e dell’editore del calendario disponendone altresì il sequestro. Chiediamo infine a tutti i democratici e agli antifascisti di vigilare affinché simili gesti non passino sotto silenzio e non vengano più ripetuti".