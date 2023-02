Meccanotecnica presenta l'Educenter, il centro didattico del domani

Presentato nella sede della Fondazione Loreti a Campello sul Clitunno il progetto Educenter, uno spazio educativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni, gratuito e accessibile a tutti e tutte. È aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, in modo da costituire un punto di riferimento per le famiglie e un valido supporto nell’educazione e la cura dei figli.

Ma, soprattutto, Educenter è il realizzarsi del sogno di una comunità educante che mette in relazione le famiglie, la scuola, il Comune, le aziende e gli enti del terzo settore che insistono sul territorio di Campello sul Clitunno, al fine di evitare l’isolamento e la povertà educativa e abituare bambini e ragazzi alla condivisione e alla socialità.

Il progetto Educenter nasce nel 2019 quando Meccanotecnica Umbra e Mtu Academy decidono di rispondere all’Avviso pubblico #Conciliamo (Dipartimento delle Politiche per la Famiglia), con il contributo progettuale dell’Università di Perugia e si concretizza due anni dopo, quando l’azienda si aggiudica il contributo per realizzare, tra le altre misure, anche uno spazio educativo pomeridiano gratuito per sostenere le famiglie nella cura dei figli.

Educenter è attivo da circa due mesi con la presenza di circa 40 bambini, nasce come iniziativa per i figli dei dipendenti di Meccanotecnica Umbra nell’ambito di un piano di welfare aziendale che mette a disposizione anche uno psicologo, un nutrizionista, un’esperta di mindfulness, il maggiordomo aziendale e la lavanderia interna a beneficio di tutti i collaboratori. Sin da subito, però, è stato aperto a tutta la cittadinanza di Campello sul Clitunno grazie alla collaborazione con la Fondazione Giulio Loreti Onlus (a cui viene affidata la gestione operativa dello spazio), il Comune di Campello sul Clitunno, Campello Fonte Solidale, Pro Loco Campello e altre aziende del territorio e con il supporto del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia.

Sin dalla sua concezione Educenter intende ha sviluppato un vero e proprio “modello pedagogico innovativo” in grado di superare la caratterizzazione tipica e in parte limitativa del dopo scuola e dei baby parking, tale da costituire una buona pratica anche per altre realtà del territorio. Non solo sostegno nello svolgimento dei compiti ma soprattutto l’offerta di uno spazio per la socializzazione e aperto ad esperienze linguistiche, artistiche, tecnologiche e culturaliricreative proposte attraverso il canale del gioco.

Il personale di Educenter è composto da una educatrice e da 4 dipendenti di Meccanotecnica Umbra specificamente formati. Inoltre, collaborano con la struttura una serie di volontari che condividono con i bambini le loro conoscenze e il loro tempo.

L’esperienza di Educenter è stata presentata da Riccardo Cascioli, Mtu Academy & Consulting e Daniela Rossi, Meccanotecnica Umbra Spa e da un rappresentante della Fondazione Loreti.

Sono intervenuti inoltre Laura Arcangeli, già docente Università di Perugia, Moira Sannipoli, professore associato di Pedagogia delle diversità e delle differenze all’Università degli Studi di Perugia e i componenti del team di educatori di Educenter. Ha concluso i lavori Stefano Laurenti di Meccanotecnica Umbra e Mtu Academy & Consulting.

