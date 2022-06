Con la cocaina nell'auto, 19enne arrestato a Spina e condannato

La cocaina era nascosta in macchina, divisa in ovuli di plastica e collocati in modo da passare inosservati a un controllo non troppo approfondito. Ma a tradire un 19enne, a Spina, è stato il suo comportamento alla guida.

I carabinieri, infatti, hanno notato l'auto che eseguiva una manovra inconsueta, ritenuta sospetta. Per questo l'hanno seguita, fino a fermarla. Dal controllo, più approfondito del normale anche per queste stranezze registrate, ha permesso ai militari della stazione di Marsciano di rinvenire gli ovuli con un totale di 16 grammi di cocaina.

Il giovane è stato processato e condannato a 2 anni di reclusione e 3mila euro di multa. Non potrà far rientro in Umbria, Marche e Toscana.