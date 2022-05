Spilla 600 euro a una donna fingendosi innamorato di lei: individuato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno denunciato per l’ipotesi di reato di truffa in concorso due uomini che, durante le settimane precedenti, intascavano la somma di 600 euro versata da una donna di Marsciano a seguito di lusinghe amorose ricevute in chat.

L’attività d’indagine dei Carabinieri ha preso il via nel mese di marzo quando la donna, resasi conto di essere stata raggirata, ha denunciato l’accaduto.

La donna ha raccontato di essere stata contattata on line da un uomo che dopo alcuni incontri virtuali, con promesse di volerla incontrare, le rappresentava delle difficoltà personali che avrebbe potuto risolvere con un prestito di denaro, che avrebbe restituito al loro primo incontro.