Marsciano, potenziata la videosorveglianza grazie a Confesercenti

Con l’erogazione di un contributo, Confesercenti Umbria ha risposto ad un invito fatto dal Comune di Marsciano volto a raccogliere somme per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza a Marsciano che è attualmente in fase di allestimento e che andrà ad integrare, potenziare ed ammodernare il sistema di telecamere già esistente in alcuni punti del capoluogo, permettendo un controllo più capillare del territorio.

“La nostra partecipazione, con questa donazione, alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza da parte del Comune – spiega il presidente di Confesercenti Umbria, Giuliano Granocchia – risponde ad un’esigenza manifestata da cittadini e negozianti per una maggiore vigilanza del centro storico e delle vie adiacenti. Un tema verso il quale c’è particolare sensibilità e rispetto al quale restiamo a disposizione per eventuali incontri”.

A ringraziare Confesercenti sono il sindaco Francesca Mele, il presidente del consiglio comunale Vincenzo Antognoni e il consigliere con delega alla sicurezza Giorgio Montagnoli, i quali esprimono al presidente Granocchia tutto l’apprezzamento per un gesto la cui importanza, oltre il valore economico del contributo, si evidenzia nel segnale di attenzione verso la comunità locale. “C’è – spiega il sindaco – assoluto bisogno che il mondo del commercio e dell’impresa possa fare la sua parte nell’affiancarsi alle istituzioni per garantire misure di sicurezza più adeguate su tutto il territorio comunale. L’implementazione del nuovo e articolato sistema di videosorveglianza e l’allestimento di una sala operativa per il monitoraggio avrà certamente un impatto importante sia in termini di deterrenza rispetto a tutta una serie di fattispecie delittuose, non ultime gli atti vandalici, sia riguardo a quello che è il mantenimento del decoro urbano”.