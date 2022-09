Marsciano, pioggia di fondi dal Pnrr conquistati dalla Giunta: ecco come cambia la città con 4 progetti importanti

Dal Pnrr arrivano le risorse per la realizzazione della mensa nella scuola nel quartiere di Ammeto, per la progettazione di tre importanti opere, gli interventi di recupero dell’ex Tabacchificio, di realizzazione del complesso residenziale per over 65 e del rifacimento di piazza Mazzini nel capoluogo. Oltre 1milione 200mila euro che l'amministrazione comunale di Marsciano, presentando progetti di qualità, è riuscita a portare a casa attaverso il Piano nazionale post-Covid.

I progetti

Previsti 445mila euro per la realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria e dell’infanzia del quartiere di Ammeto a Marsciano. La nuova struttura è prevista all’interno della corte esterna al plesso scolastico. Contestualmente sarà realizzato anche un parcheggio pubblico esterno ad uso esclusivo dei fruitori della scuola, anche al fine di migliorare il servizio di carico e scarico per la gestione della nuova mensa.

Ammonta invece a complessivi 760.500 euro l’importo di cui il Comune potrà disporre per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di tre importanti opere pubbliche: il recupero del complesso dell’ex Tabacchificio, la cui realizzazione è già stata finanziata dal Pnrr con lo stanziamento di 5milioni.

Altri 485mila euro per la costruzione del complesso residenziale per over 65, da realizzare a Marsciano nell’area della ex clinica Bocchini. Infine, la riqualificazione di piazza Mazzini a Marsciano, anch’essa già finanziata con risorse del Pnrr: alla progettazione di questa opera sono destinati 30.500 euro.