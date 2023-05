Marsciano, occhi elettronici vigilano sulla sicurezza

Continua il processo di attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio di Marsciano, e continuano i riscontri sulla sua efficacia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Marsciano, proprio grazie alle immagini registrate dal sistema di telecamere, sono riusciti ad individuare i responsabili del danneggiamento alla Bibliocabina situata nel piazzale antistante la scuola IV Novembre. La struttura, che è da poco stata spostata dalla sua precedente sede, all’angolo tra via Buozzi e via F.lli Ceci, per permetterne la gestione da parte degli studenti della scuola, è stata prontamente riparata dall’Ente, con il pagamento del costo sostenuto che sarà ora richiesto a chi ha causato il danno.

È attivo anche il controllo delle targhe dei veicoli effettuato da telecamere presenti in alcuni punti di accesso al capoluogo. Si tratta di un controllo che, oltre ad agevolare l’attività delle forze dell’ordine in presenza di eventi criminosi, permette anche la verifica del rispetto, da parte dei proprietari dei mezzi, degli obblighi di assicurazione e revisione. Chi non è in regola con gli adempimenti è quindi passibile di sanzione comminata dalla polizia locale.

“A questo aspetto – spiegano il presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Antognoni, e il consigliere con delega alla sicurezza, Giorgio Montagnoli – si aggiunge anche un controllo rafforzato, sempre da parte della polizia locale, in relazione al problema della eccessiva velocità di percorrenza che si riscontra in alcuni tratti della rete stradale presente nel territorio comunale. Stiamo in questa fase aumentando i controlli con il telelaser al fine di dissuadere questi comportamenti pericolosi da parte di alcuni automobilisti. Ed invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza stradale”.