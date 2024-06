Marsciano, il sindaco Moretti ha presentato la Giunta comunale per i prossimi 5 anni: gli assessori e le realtive deleghe

“Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri comunali e ai componenti della Giunta. È per me un grande onore e una grande responsabilità, dopo essere stato 5 anni consigliere comunale, assumere ora il ruolo di sindaco come voluto dai cittadini, che numerosi hanno partecipato alle elezioni comunali": sono le prime parole del sindaco di Marsciano Moretti nel corso del primo consiglio comunale della nuova legislatura che vede il ritorno del centrosinistra al governo della città dopo il centrodestra del sindaco Mele. "Vogliamo unire questo territorio, con il suo capoluogo e le frazioni, far sì che ci sia vicinanza e coordinamento con tutta la Media Valle del Tevere e con la Regione Umbria, e riportare quelli che sono i valori di inclusione, uguaglianza ed equità. Siamo al servizio dei territori con ascolto, confronto e presenza”.

Presentata la Giunta regionale: Sindaco Michele Moretti, con deleghe a: urbanistica e edilizia, politiche per la sicurezza, polizia locale, rapporti con le società partecipate, protezione civile, comunicazione, programmazione europea, politiche industriali e artigianali. Vicesindaco Sergio Pezzanera, con deleghe a: personale, viabilità, fiere e mercati, sport, trasporto scolastico ed extrascolastico, associazionismo sociale e sportivo. Assessore Sergio Berti, con deleghe a: lavori e opere pubbliche, ricostruzione post sisma, manutenzioni, patrimonio, cimiteri, bilancio, sviluppo economico, ambiente. Assessore Michele Capoccia, con deleghe a: turismo, valorizzazione del territorio e dei centri storici, politiche culturali e musei, rapporti con la scuola comunale di musica “Fabrizio de André”, associazionismo culturale e artistico, gemellaggi. Assessora Simona Montagnoli, con deleghe a: ambito sociale, politiche di sostegno alla famiglia, politiche giovanili e dell’infanzia, nidi d’infanzia, salute e servizi sanitari. Assessora Chiara Tomassoni, con deleghe a: politiche di genere, politiche scolastiche, politiche di sostegno alla disabilità, servizi informatici e smart city, lavoro e formazione, mense scolastiche, mediazione culturale.

Deleghe assegnate anche a quattro consiglieri comunali: Simone Aureli- rapporti con le frazioni; Yuri Capoccia - transizione ecologica e comunità energetica; Andrea Bellini - Manutenzione del territorio e decoro urbano; Alessio Rosi - verdi e parchi.