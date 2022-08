Marsciano, bando per ripensare e ridisegnare l'ex Tabacchificio: oltre 40mila euro per la migliore idea

Il Comune di Marsciano ha promosso un concorso per lo sviluppo di proposte progettuali finalizzate al recupero e alla riqualificazione del complesso di strutture dell’ex Tabacchificio Pietromarchi. L’obiettivo di tale concorso è, per l’Ente, quello di acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica che sarà poi utilizzato come base di partenza per la progettazione definitiva e la successiva realizzazione dell’intervento di recupero della struttura principale dell’ex

Tabacchificio per il quale il Comune di Marsciano ha ottenuto un finanziamento di 5milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il concorso prevede una prima fase di partecipazione, con l’elaborazione di proposte di idee, nell’ambito della quale saranno selezionate, da una apposita Commissione giudicatrice, le migliori tre proposte progettuali, senza formulazione di una graduatoria. Gli autori delle tre proposte selezionate saranno quindi chiamati a realizzare un progetto di fattibilità tecnica ed economica che verrà valutato con formazione di una graduatoria. Al progetto vincitore andrà un premio di 42.250 euro. 8mila euro andranno al secondo classificato e 4mila al terzo.

Tutte le informazioni sul bando di concorso, sui soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2675.html. Il termine per la presentazione degli elaborati con le proposte di idee è il 23 settembre 2022 alle ore 20.00. Successivamente saranno selezionate le tre migliori proposte e i loro autori invitati allo

sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica che dovrà essere presentato entro il 15 novembre.