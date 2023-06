Marsciano, crescono le adesioni al controllo di vicinato

Sta crescendo il numero di cittadini che aderiscono all’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, di controllo di vicinato sul territorio. Anche nei giorni scorsi si è svolta in Municipio una riunione molto partecipata, cui hanno preso parte il presidente del consiglio comunale Vincenzo Antognoni, i consiglieri comunali Giorgio Montagnoli, con delega alla sicurezza, e Danilo Simpatia, il comandante della Polizia locale Nicoletta Broccucci.

Al gruppo di controllo di vicinato hanno già aderito cittadini residenti in diverse zone del territorio comunale, dal capoluogo alle aree più periferiche. La loro attività è di supporto al lavoro delle forze dell’ordine e consiste in un monitoraggio del territorio e nella segnalazione, veloce e organizzata, di situazioni che possono generare apprensione e allarme. “Chi partecipa al controllo di vicinato – precisano infatti il presidente Vincenzo Antognoni e il consigliere Giorgio Montagnoli – non si sostituisce in alcun modo alle autorità di polizia né deve esporsi ad alcun tipo di pericolo. Si tratta di una partecipazione attiva dei cittadini alla sicurezza del territorio con la segnalazione di situazioni ritenute anomale per permettere un intervento tempestivo delle Forze dell’ordine”.