Lega, iniziata la stagione dei Congressi: a Marsciano eletti segretario e consiglio direttivo. "Soddisfatti il lavoro del sindaco Mele"

Ferdinando Piazzoli è il segretario della Lega di Marsciano, eletto all’unanimità durante il congresso territoriale di sabato 30 Aprile. Ad annunciarlo il referente provinciale Manuela Puletti che ha presieduto il congresso, assieme al vice Luciano Capoccia. Oltre al segretario di sezione, è stato eletto anche il consiglio direttivo territoriale composto da Maria Luisa Cerquaglia, Jacopo Capoccia, Gianmarco Cesari, Angelo Facchini, Giorgio Montagnoli, Maria Rita Budelli.

“Come in tutta Italia, anche in Umbria si è aperta la stagione congressuale per la Lega, iniziata a Dicembre poi interrotta per le restrizioni Covid – spiegano Puletti e Capoccia – Lo scorso Sabato, Gubbio e Marsciano hanno democraticamente eletto il loro segretario cittadino e i direttivi di sezione, un segnale di ripartenza importante che non solo struttura il lavoro nei territori ma riavvicina la politica ai cittadini stessi. Dopo due anni in cui riunioni, confronti e scambi di idee venivano fatti attraverso una sterile piattaforma, si ritorna a lavorare tra la gente, nelle sezioni, vivendo e percependo sensibilità che purtroppo il Covid aveva inevitabilmente messo da parte".

Ferdinando Piazzoli, eletto all’unanimità dai militanti marscianesi, è un iscritto storico della Lega, una colonna portante che come ha fatto in questi anni da referente, e ora ancora più da segretario, saprà bene accompagnare l’eccellente lavoro portato avanti dal sindaco Mele, dall’Assessore Giannoni e da tutti i consiglieri comunali della Lega. "A tutti loro – concludono Puletti e Capoccia – va il nostro ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi, per le iniziative sul territorio, per la campagna tesseramento, dove Marsciano è stata la sezione più produttiva assieme a Deruta, segnale importante di un gran lavoro di squadra; a loro va il nostro grosso in bocca al lupo, assieme a quello del Segretario Virginio Caparvi per questa nuova, anche se già consolidata, avventura”.