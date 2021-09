Marsciano, il comune pubblica il bando per concedere per 12 mesi il bar scolastico dell'Istituto Salvatorelli-Moneta

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per affidare in concessione temporanea, della durata di un anno, il bar dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta a Marsciano. Il canone base è stabilito in euro 350,00 mensili e le offerte, in aumento, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 22 settembre 2021 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Marsciano in largo Garibaldi, 1, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite corriere o con consegna a mano.

Il testo completo dell’avviso con tutte le informazioni e il modello allegato per la presentazione dell’offerta è consultabile su https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e- comunicati_0_2298.html. Lo svolgimento dell’attività di bar potrà essere rivolto solo agli studenti, al personale scolastico e ad eventuali soggetti esterni (professionisti, altri docenti, genitori, ecc.) presenti temporaneamente nell’Istituto per impegni legati all’attività scolastica.

Il servizio deve avere per oggetto alimenti e bevande coerenti con le finalità educative dell’Istituzione scolastica ed è vietata la vendita di alcolici e superalcolici. I locali saranno concessi senza alcun mobile o suppellettile, tranne eventuali beni del precedente concessionario che il nuovo assegnatario, sulla base di un accordo con il proprietario dei beni, decidesse di utilizzare.