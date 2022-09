La BUONA NOTIZIA Ai super-nonni di Marsciano un regalo e una visita speciale: "Siete i custodi del Tempo, sempre riconoscenti"

In questi giorni le persone anziane - una cinquantina - di Marsciano hanno ricevuto la piacevole visita del Vice Sindaco che personalmente ha provveduto a consegnare ai suoi canuti concittadini un donno: ovvero una pagina del Corriere della Sera del giorno di nascita del destinatario accompagnato da un girasole o da un ramo d’ulivo e una lettera. “Una lodevole iniziativa” dicono alcuni paesani, sorpresi e stupiti dalla visita gradita ma inaspettata, e la notizia sta girando nei gruppi whatsapp e anche tra i giovanissimi.

Andrea Pilati, sensibile a certe tematiche, è molto legato ai suoi nonni ed ha voluto omaggiare personalmente “i nostri nonni” che sono state ribattezzati i “Custodi del Tempo”, un progetto sostenuta da MS AGENCY di Spoleto che ha contribuito economicamente con una parte del ricavato della partita di beneficenza “FACCIAMO RETE”, svoltasi lo scorso 27 marzo a Marsciano

"Con la terribile pandemia abbiamo vissuto tutti un momento storico delicato; tante sono le famiglie che dal 2020 ad oggi hanno perso delle persone care, in particolar modo di età avanzata, per colpa del covid. Gli anziani sono tra le persone più fragili e vanno protette e tutelate anche perché loro sono la nostra storia, il nostro passato ed in qualche misura anche il nostro futuro, noi siamo l'anello di congiunzione. Un rofondo grazie spetta ai meravigliosi anziani che hanno scritto la storia".