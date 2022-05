Cocaina nel portapillole, arrestato e condannato a 2 anni di reclusione

Lo hanno notato in auto. Quando ha visto i carabinieri ha assunto un atteggiamento sospetto, tanto da fermarlo e sottoporlo a un attento controllo. Che ha dato rapidamente un risultato positivo. In un portapillole, nascosto nel cruscotto dell'auto i militari dell'Arma di Marsciano con i colleghi del Radiomobilie di Todi, hanno trovato sei involucri con dentro cocaina per un peso complessivo di 6 grammi.

All'uomo, un cittadino albanese senza fissa dimora, sono stati trovati anche mille euro in contanti, ritenuti essere frutto di spaccio. Arrestato, è stato processato per direttissima. Convalidato l'arresto, è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa, e a una multa di 3mila euro.