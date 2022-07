Mascherine e respiratori, Marsciano celebra l'impegno di Hansjörg Künzel ed Elke Menzel nell'emergenza covid

Con la loro associazione “To Italy with love” avevano raccolto fondi per l’acquisto di mascherine e apparecchi respiratori, utili ad affrontare la prima ondata dell’emergenza covid 19.

Già a marzo 2020 erano avvenute le prime donazioni per un totale di 6.000 maschere agli ospedali e alla Protezione civile di Perugia e Marsciano. Tra marzo e ottobre 2020 hanno donato un totale di oltre 120mila mascherine e più di 100mila tra guanti in lattice e altri presidi di protezione a varie realtà e istituzioni (ospedali, studi medici, Protezione civile comunale, strutture per anziani e disabili, strutture sociali e un carcere), ad aziende selezionate (supermercati, farmacie) e a persone bisognose. Ora la comunità marscianese vuole ringraziare Hansjörg Künzel ed Elke Menzel, cittadini tedeschi che hanno una residenza nelle campagne marscianesi, conferendo loro la cittadinanza onoraria. La cerimoni di conferimento si svolgerà martedì 26 luglio alle 12, nella sala del consiglio del palazzo comunale. Grazie al loro impegno l’associazione “To Italy with love” ha anche fornito altri aiuti concreti in una delle residenze per anziani del territorio comunale di Marsciano, che ha così potuto rendere le proprie attrezzature e i propri locali più idonei alla cura personale degli ospiti.

Alla cerimonia, che prevede la consegna da parte del sindaco Francesca Mele di una targa e di una pergamena con l’indicazione delle motivazioni onorifiche, saranno presenti rappresentanti della Giunta, del consiglio comunale e del tessuto associativo locale.