Panchine e giochi distrutti, manomessi gli impianti di irrigazione: i danni dei vandali a Marsciano. Scatta il piano manutenzione per le aree verdi

"Si sono fatti più frequenti anche gli atti vandalici che danneggiano gli arredi di tante aree verdi": la denuncia porta la firma dell’assessore di Marsciano Borzacchiello che ha annunciato un doppio piano per le aree verdi della città: uno per la riparazione dei danni provocati dai soligni ignoti e un'altro per il miglioramento e la messa in sicurezza dei parchi. In particolare, per il piano uno, ci sono gli interventi per il rifacimento di un tratto di staccionata nel parco Caponi a Marsciano, la rimessa a regime degli manomessi gli impianti di irrigazioni di alcune aiuole a Marsciano, come nel caso della rotonda di Ammeto, i molti arredi distrutti (tavolini, panchine e giochi per bambini).

“Tra gli obiettivi di questi interventi nei parchi – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – c’è anche quello di controllare lo stato dei giochi presenti. Molto spesso ci troviamo di fronte a giochi il cui stato di cattiva manutenzione non li rende più idonei in termini di sicurezza. Così, laddove non si riesce a recuperarli provvediamo a rimuoverli, proprio per garantire l’incolumità dei nostri bambini. Si tratta di giochi che hanno un costo elevato e questo comporta che la loro sostituzione non può essere immediata, ma stiamo lavorando con attenzione alla ricerca di fondi, sia da bilancio che tramite bandi, da destinare all’acquisto di nuovi giochi, e mano mano che ne abbiamo la possibilità provvediamo a reinstallarli negli spazi verdi”.

Alti interventi programmati di abbattimento di alberature giudicate, a seguito di apposita valutazione, pericolose per la pubblica incolumità. Da ultimo alcuni abbattimenti hanno riguardato il quartiere di Schiavo e la frazione di Papiano. Nelle stesse aree oggetto di abbattimento seguiranno nuove piantumazioni in numero superiore.