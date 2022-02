Mancanza dei medici a Monte Santa Maria Tiberina: arriva una piccola speranza

Mancanza dei medici di medicina generale nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, ci sono delle speranze per superare il problema.

C'è, infatti, la possibilità di una seduta a settimana straordinaria dell'Aggregazione Funzionale Territoriale ( ovvero un raggruppamento di medici di medicina generale incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento di un preciso territorio) in uno degli ambulatori presenti nel comune; la disponibilità a svolgere l'attività di un medico non ancora specializzato e un tavolo con la Regione.

Sono queste le soluzioni, temporanee, arrivata dall'Usl Umbria 1 al termine della seduta del Consiglio comunale monotematico e dedicato alla mancanza dei medici di base, che si è tenuto alcuni giorni fa, voluto dal comune di Monte santa Maria Tiberina e dal sindaco Letizia Michelini.

A prendere parte è stata la dottoressa Daniela Felicioni, direttore del distretto dell'Altotevere, che ha proposto queste soluzioni.

Insieme a lei anche Leandro Pesca, segretario provinciale di Perugia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, con il quale ''Si è convenuto – ha detto il sindaco - che è necessario avviare un percorso per individuare gli strumenti più utili a incentivare i medici di medicina generale per svolgere e a prestare le loro attività anche nelle aree interne e nei luoghi disagiati, rendendo i territori più appetibili''.

Per la Michelini ormai ''C'è la necessità che questo percorso venga realizzato con la Regione dell'Umbria: ora si devono convocare i tavoli per confrontarsi con la regione e le associazioni''.