Umbertide, MaMo fa il pieno di visitatori alla Rocca nei primi giorni della sua mostra “Queen Pass”

Sono state oltre 300 le persone che si sono recate alla Rocca-Centro per l'Arte Contemporanea per ammirare la mostra “Queen Pass” dell'artista perugino MaMo, al secolo Massimiliano Donnari, aperta sabato 12 febbraio e che sarà visitabile fino al 5 marzo.

Nella sua irriverente mostra personale caratterizzata da 53 opere, MaMo racconta, alla sua maniera, i personaggi del nostro tempo che grazie all'impronta dell’artista sfuggono dal loro ruolo per divertirsi e far divertire tutti coloro che potranno partecipare. L’eclettico artista contemporaneo, con il suo carattere esplosivo e poetico, rende viva ogni sua realizzazione e riesce a trasporre nei suoi personaggi con tecniche più disparate e innovative, sentimenti e sogni che esaltano e rendono suggestive tutte le sue opere, riuscendo sempre a stupire ed incantare il suo pubblico.

“Queen Pass – racconta MaMo - è un titolo che ho creato il giorno dopo che mi hanno proposto di fare questa mostra alla Rocca perché questa antica fortezza poteva ospitare la 'mia' regina, vestita di verde e che si ricollega al Green Pass. Nella copertina del catalogo è presente un Qr Code che non fa altro che ricollegare al mio profilo Instagram per far entrare tutti i visitatori nel mio mondo che potrete scoprire vistando la mia mostra fino al 5 marzo”.

Le iniziative legate a “Queen Pass” non finiscono qui. Sabato 19 febbraio avrà luogo un evento collaterale alla mostra. La Rocca infatti alle ore 16.30 verrà presentato alla presenza dell'autrice il libro “Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera regina” della giornalista de “La Repubblica” Eva Grippa. In un anno chiave per la monarchia britannica, che festeggia un Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II, Eva Grippa ci conduce in un viaggio alla scoperta della regina Elisabetta II attraverso le donne che l'hanno circondata negli anni. Oltre all'autrice prenderanno parte alla presentazione l'assessore alla cultura, Sara Pierucci e Gabriella Agnusdei, presidentessa del Soroptimist Club di Perugia.

“I primi giorni di apertura della mostra di MaMo hanno fatto registrare numeri molto importanti di visitatori che si sono voluti immergere nella sua arte – afferma l'assessore alla Cultura, Sara Pierucci - Con l'artista di è venuto a creare un rapporto di collaborazione perché ha tante idee che potranno portare a nuove iniziative in futuro”.

All'apertura della mostra avvenuta alla presenza dell'artista, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Umbertide in collaborazione con le Cantine Briziarelli e le Gioiellerie Burzigotti, hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla, l'assessore alla Cultura Sara Pierucci, il comandante della del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dell'Umbria, tenente colonnello Guido Barbieri, il consigliere regionale Manuela Puletti, il consigliere provinciale Giovanni Dominici e numerosi estimatori di MaMo che non sono voluti mancare all'inizio dell'esposizione dell'artista perugino nella location umbertidese per eccellenza.