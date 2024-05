Todi: maltratta e morde la compagna, in manette

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia dopo che la compagna ha denunciato le violenze subite.

La donna, in uno degli ultimi episodi di violenza narrati, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari in quanto il compagno, al culmine di una lite per futili motivi, l’ha morsa ad un dito e aggredita fisicamente, tanto da riportare lesioni sul corpo e sulle gambe giudicate guaribili in 10 giorni.

Gli accertamenti, supportati dall’acquisizione di vari elementi, hanno permesso agli operanti di ricostruire la rete sistematica di episodi di maltrattamenti che la donna era costretta a subire ormai da molto tempo.

la donna è stata accolta nella “stanza tutta per sé” della caserma, appositamente allestita per le audizioni delle persone vittime di analoghe condotte, inaugurata solo pochi giorni orsono, nell’ambito del progetto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato dall’Unione Italiana dell’Associazione Soroptimist International con l'Arma dei Carabinieri.