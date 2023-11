Maltempo e danni: piovono massi sulla Tre Valli

"Gli effetti della pioggia sulla Tre Valli nei pressi di Borgo Cerreto. Attenzione". Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera, lancia l'allarme con un video postato su Facebook. Nelle immagini si vedono diversi massi piombati lungo la strada dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto personale Anas, vigili del fuoco e carabinieri. Strada chiusa al traffico per la messa in sicurezza.

La strada Tre Valli Umbre” (Spoleto-Norcia), spiega Anas, "è provvisoriamente chiusa in località Borgo Cerreto, nel comune di Cerreto di Spoleto, in seguito alla caduta di alcuni massi provenienti dal versante roccioso".

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, "sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas che hanno provveduto all’esecuzione dei primi interventi di rimozione del materiale ancora pericolante, in parte trattenuto dalle reti e dalle barriere paramassi. Durante la notte non è possibile proseguire le attività in quota". E ancora: "A partire dalle prime ore di domani mattina potrà riprendere la perlustrazione del versante e l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile".

Il traffico "è deviato con indicazioni sul posto. Anas ha attivato diversi presìdi con personale sul posto per dare indicazioni ed assistere automobilisti e autotrasportatori".