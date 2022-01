LA BUONA NOTIZIA Maria è stata ritrovata dopo ore di angoscia per la sua scomparsa

Nella tarda serata di ieri è stata ritrovata Maria Amori, 77 anni, che si era allontanata dalla struttura per anziani "IL MOSAICO" che si trova a Magione in via Martiri di Belfiore (zona Stazione, ex Hotel Silvana). La conferma è arrivata direttamente dal Comune di Magione: "la signora Maria è stata ritrovata e sta bene. Grazie al comando dei carabinieri di Magione, ai vigili del fuoco di Perugia e a tutti i volontari della Misericordia di Magione che hanno partecipato alle ricerche". Si temeva il peggio, dopo le prime ore di ricerche, dato che Maria non indossava indumenti pesanti e aveva lasciato nella struttura portafogli e telefono. Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi.