Rifiuti, la raccolta differenziata a Magione sfonda il tetto del 73%

Bilancio più che positivo a seguito della riorganizzazione della raccolta differenziata disposta nel comune di Magione. Un servizio innovativo, parte di un progetto proveniente dalla Regione ma che ha riscosso, grazie anche all’impegno dei cittadini, un buon successo. Con una partenza scarsa a gennaio 2022, quando le percentuali di adesioni al servizio erano del 54.64%, in poco più di un anno si è arrivati a risultati eccellenti. Un primo picco ad agosto 2022, dove il 73.14% delle utenze ha aderito correttamente, ed è stato seguito da un 72.92% registrato nel mese di agosto 2023. Interessanti i dati, anch’essi positivi, delle ecoisole dove il picco di rifiuti conferiti è stato registrato ad agosto 2023

Silvia Burzigotti, assessore all’ambiente, commenta così i risultati: "C’è stato un grande impegno da parte dei cittadini, che hanno dovuto rivoluzionare il modo di ragionare nella separazione dei rifiuti. Ma ciò che resta è la consapevolezza di affrontare determinate scelte e avere una maggiore sensibilità anche nei confronti dell’ambiente”. Ecosostenibilità, governo del territorio e benessere sono le principali tematiche che il servizio osserva, non solo per una salute futura, ma anche e soprattutto per un mondo migliore.



Molte le azioni che sono state messe in atto e che hanno consentito il raggiungimento di obiettivi così positivi. Come la guida messa a disposizione dei propri cittadini da Comune di Magione e Tsa che spiega, passo per passo, il funzionamento della raccolta differenziata. L’attivazione di uno specifico Ufficio di relazioni con il pubblico (Urp) a disposizione della cittadinanza nell’ottica di fornire una corretta gestione delle attrezzature assegnate alle utenze interessate dal progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta; l’impiego di un ausiliario di polizia ambientale per 8 ore alla settimana dedicato al controllo e monitoraggio dei buoni comportamenti dei cittadini e della loro consapevolezza nel fare e utilizzare determinati sistemi.Il progetto di raccolta differenziata prevede, inoltre, l’attivazione, sempre presso l’Urp, di una serie di servizi specifici: raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni per tutte quelle utenze domestiche che hanno fabbisogno giustificato dalla presenza di bambini in età infantile, anziani e malati; ritiro con prenotazione di ingombranti; possibilità, per l’utente, di recarsi autonomamente alla ricicleria comunale e ritiro di verde-sfalci nei mesi da aprile a settembre. In merito a quest’ultimo servizio il termine è stato prorogato al 31 ottobre.