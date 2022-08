Magione, grande successo per il Palio del Giogo: che rimonta per il Rione Caserino! Grande successo dopo due anni di stop

Il Rione Caserino vince la XL edizione del Palio del Giogo, dopo un’avvincente corsa che ha visto nei primi due giri in testa il Rione Comune giunto poi terzo classificato preceduto dal Rione Stazione. Ultimo il Rione Casenuove. La vittoria degli otto giogaioli del Caserino, capitanati da Lorenzo Balucani, ha confermato così quello che già era accaduto nella disfida dove il Rione aveva effettuato il giro di prova con il tempo di classificazione più veloce.

"Il Palio è emozione pura, e quest'anno è stata ancora più forte dopo due edizioni mancate" – commenta Alessandra Grilli, presidente della Proloco di Magione organizzatrice dell’iniziativa momento clou della Settimana Magionese - "La grande partecipazione di pubblico e rioni, non solo nella serata di sabato ma durante l'intera settimana di festa, ci ripaga di tutto l'impegno messo in campo per la ripresa e ci fa ben sperare per un futuro di nuove iniziative per Magione. Come Proloco, ringraziamo tutti i collaboratori che, numerosi, hanno contribuito alla realizzazione del Palio del Giogo e degli eventi: appuntamento a stasera per il gran finale."

Una gara che, dopo lo stop degli ultimi due anni a causa del Covid, ha visto tutte le piazze e le vie del percorso della rocambolesca corsa a staffetta - Piazza Matteotti, Corso Marchesi Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, Via dell'Arco, Piazza Mengoni - gremita da centinaia di persone, tra cui moltissimi giovani, che con il loro entusiasmo e passione hanno, come sempre, dimostrato quanto questa competizione sia entrata nel cuore di tutti i magionesi riuscendo a coinvolgere anche turisti e visitatori.