MAGIONE San Feliciano, dopo il vecchio pontile lavori anche all’imbarcadero

In corso al pontile dell’imbarcadero di San Feliciano per Isola Polvese i lavori di risistemazione che riguardano la ritinteggiatura e il rifacimento della pavimentazione grazie a un finanziamento dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

“Sono molto soddisfatto dell’inizio di questi lavori – è il commento di Daniele Raspati, presidente del Consiglio comunale di Magione nonché residente della frazione lacustre – da me più volte sollecitati. Siamo un borgo ad alta attrattiva turistica e l’imbarcadero è, ovviamente, molto frequentato non solo da chi è in visita a San Feliciano ma, anche, per poter raggiungere con il traghetto altre mete importanti del lago come Isola Polvese. Le condizioni del pavimento e del corrimano non erano più consone e ringraziamo pertanto l’Unione dei comuni che si è fatta carico dell’intervento.”

“Lo scorso anno – ricorda Raspati, la stessa Unione dei Comuni, che ringraziamo per l’interesse dimostrato, ha finanziato il ritinteggio del pontile centrale del paese e le nuove luci al led sullo stesso pontile.” I lavori sono eseguiti da Umbria mobilità.