Magione, proseguono i progetti per la risistemazione del lungolago di San Feliciano

Il Comune di Magione annuncia, con una nota, che "sono iniziati i lavori di risistemazione dello spazio verde adiacente la darsena gestita dalla Lega navale e del parcheggio sul lungolago di San Feliciano".

Il progetto realizzato dal funzionario del Comune Adrea Merlini e seguiti dal responsabile dell’area lavori pubblici del Comune di Magione, Maurizio Fazi; prevede "la riqualificazione di un’area di circa mille cinquecento metri quadri in cui, in questa prima fase, si stanno effettuando riporti di terra per consentire il livellamento della zona dove verrà realizzata l’area verde. Una volta ultimata verrà attrezzata con tavolini per consentire di godere in pieno questo angolo di lago anche per fare dei pic-nic".

Il progetto "prevede inoltre la prosecuzione del marciapiede. Questo consentirà la creazione di un camminamento con cui, dal centro del borgo lacustre, si potrà raggiungere comodamente la darsena".

Tra gli ultimi interventi quello che "prevede la costruzione di un pontile in legno che permetterà l’affaccio sul lago".

“Si tratta di un progetto – spiega Massimo Ollieri, assessore ai lavori pubblici del comune di Magione – che verrà realizzato a stralci ma, una volta ultimato, vedrà tutto il lungolago di San Feliciano completamente risistemato. L’area verde, inoltre, vicina a due punti di interesse turistico come la darsena, perfettamente curata grazie al lavoro dei soci della Lega navale; e l’area camper, potrà essere utilizzata, oltre che dai nostri concittadini, anche da visitatori provenienti da fuori.”

“Il piccolo molo – aggiunge – che si protende sulle acque del lago sarà sicuramente molto apprezzato per godere ancora di più uno dei fenomeni che rendono il nostro specchio d’acqua molto famoso: i suoi stupendi tramonti.”