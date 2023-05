Magione, la quarta B vince il concorso Young European Heritage Makers Competition

Consegnato dagli amministratori nella sala del Consiglio comunale di Magione un riconoscimento agli alunni e alunne della classe 4^B della scuola primaria “Lombardo Radice” di Magione, vincitori del concorso Young European Heritage Makers Competition 2022 con il progetto “La Giocanda” diventando così i più giovani ambasciatori della cultura italiana in Europa, artefici di uno straordinario percorso di esplorazione e conoscenza che li ha portati dalla Sala del Consiglio Comunale di Magione fino alla sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo.

Un riconoscimento di assoluto valore in una competizione sul patrimonio culturale rivolta ai bambini e ai ragazzi in età scolare dei Paesi aderenti alle Giornate Europee del Patrimonio, promossa dal Consiglio d’Europa-Council of the European Union e coordinata in Italia dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, cha ha visto Magione rappresentare l’Italia a livello europeo, dove ha vinto su oltre trecento partecipanti.

Un progetto che è stato innanzitutto una straordinaria occasione di scoperta e consapevolezza, da parte dei ragazzi, della ricchezza del patrimonio culturale locale, della necessità di apprezzarne varietà e differenze, di tutelarne l’eredità storica e valorizzarne le tradizioni: un percorso di costruzione di esperienze e identità, capace attraverso l’arte di parlare un linguaggio universale, immediato e aperto.

Un percorso, nato peraltro in tempo di restrizioni pandemiche, che è partito proprio dalla Sala del Consiglio Comunale (e dal ciclo pittorico di Gerardo Dottori), dove gli amministratori hanno accolto i ragazzi accompagnati dalle insegnanti-mentori del progetto Isabella Ferri, Valeria Casavecchia, Katia Alcherigi, dalla dirigente scolastica Monica Paparelli e da Serena Trippetti, che ha segnalato l’opportunità del concorso e come esperto esterno archeologo ne ha seguito l’intero iter.

Consegnati a tutti attestati di lode per il risultato ottenuto.