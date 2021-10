Magione celebra Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

In occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che si celebra ogni anno nella seconda domenica di ottobre, l’assessore comunale Silvia Burzigotti, il presidente regionale Anmil Claudio Bargelli e il presidente territoriale Anmil Lino Santivecchio, hanno deposto una corona di alloro al monumento alle vittime del lavoro nel Comune di Magione.

“Non solo la pandemia ha fatto crescere in maniera drammatica le vittime del lavoro – è il commento dell’assessore alle attività produttive Silvia Burzigotti - ma i dati sono, in generale, estremamente preoccupanti. Per questo è necessario far crescere la cultura e l’impegno per la sicurezza nei luoghi di lavoro fin dalla scuola.”

“Il monumento dedicato alle vittime del lavoro realizzato nel nostro territorio, – prosegue l’assessore - è testimonianza di questo impegno. Venne infatti ideato grazie a un concorso di idee degli alunni dell’Istituto Giuseppe Mazzini, a seguito di un protocollo tra Comune Anmil e scuola, dopo una serie di incontri in cui vennero approfonditi i diversi aspetti in materia di sicurezza e prevenzione.”