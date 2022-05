Magione, pomeriggio al parco contro il bullismo

Anche il questore di Perugia Giuseppe Bellassai all’iniziativa organizzata dalla Pro loco 5 Mulini a Casenuove di Magione “Mettiamo al tappeto il bullismo”, realizzata in collaborazione con esperti del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp), di Libertas Margot e con l’intervento del Comune di Magione, dei carabinieri della stazione e della Misericordia.

Il questore Bellassai ha sottolineato la volontà di essere vicino alla gente, soprattutto in occasioni che vedono l’impegno delle piccole comunità nel salvaguardare i valori di familiarità e accoglienza.

Agli interventi sul problema del bullismo ha fatto seguito, visto anche i tanti ragazzi e ragazze presenti, un gioco didattico sotto la guida del formatore di Libertas Margot esperto di protezione personale, Angelo Biondo, a conclusione del quale è stato realizzato un cartellone in cui sono stati evidenziati i comportamenti da tenere e le azioni da compiere quando si è vittime di bullismo.

Sottolineato dalla presidente della Pro loco, Ilenia Giannoni, il clima di grande socialità e allegria del pomeriggio in cui sono stati affrontati temi di grande impegno grazie agli interventi di figure professionali come Massimo Pici, presidente dell’associazione Margot impegnata nella lotta alla violenza di genere, o rappresentanti della locale stazione dei Carabinieri di Magione, ma in un clima festoso e familiare.

L’associazione è da tempo impegnata sui temi della difesa personale e della prevenzione della violenza avendo già, alcuni anni fa, organizzato un corso di difesa personale e lo scorso anno inaugurato qui una panchina rossa contro la violenza di genere. Impegno che continuerà nei prossimi mesi con altre iniziative.

In collaborazione con la Misericordia di Magione, presenti molti volontari e il presidente Fabrizio Alunni, è proseguita anche la raccolta fondi per la piccola Lucia. Durante la manifestazione sono stati raccolti circa 1.200 euro ma, come fanno sapere dalla Pro loco, le donazioni stanno continuando ad arrivare.

All’incontro sono intervenuti don Stefano Orsini, il sindaco Giacomo Chiodini, il vicesindaco Massimo Lagetti, gli assessori Silvia Burzigotti e Massimo Ollieri oltre a consiglieri comunali.