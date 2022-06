Magione, dimissioni e nuovo ingresso in consiglio comunale

Chi arriva e chi se ne va. Dimissioni e nuovo ingresso. Ilaria Trampolini, prima dei non eletti, entra nel consiglio comunale di Magione, gruppo di maggioranza, al posto del consigliere Nicola Macchiarini dimessosi per motivi personali. "Sarà componente, come lo era il suo predecessore, della seconda commissione relativa al bilancio", spiega una nota del Comune di Magione.

“Abbiamo accolto con molto dispiacere la decisione di Nicola Macchiarini di dimettersi – commenta Daniele Raspati, presidente del consiglio comunale di Magione - ma ne abbiamo anche compreso le difficoltà personali e lo ringraziamo per l’eccellente lavoro svolto in questi anni di consiliatura. L’avvicendamento con Ilaria Trampolini mantiene comunque quella caratteristica di presenza di consiglieri molto giovani all’interno del gruppo di maggioranza che anche Macchiarini esprimeva. Alla nuova consigliera vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro sicuri che potrà dare un concreto e valido aiuto al lavoro di questa amministrazione.”

Ilaria Trampolini lavora come assistente sociale all’Asl di Passignano sul Trasimeno.