Magione, caso di febbre Zika: scatta la disinfestazione straordinaria

Caso di febbre zika a Magione, scatta la disinfestazione straordinaria in alcune vie.

Si tratta, scrive il Comune di Magione, "di una forma febbrile non particolarmente pericolosa per la salute umana ma che richiede un tempestivo intervento per il rischio di trasmissione per mezzo di punture di zanzara tigre ad altri individui. Tale necessità, nonché le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica dell'USL Umbria 1".

La disinfestazione "sarà effettuata a cura di Usl Umbria 1 e Comune di Magione nei confronti delle alate di zanzara tigre (interventi adulticidi) nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2023 da mezzanotte alle sei del mattino dopo in ambito pubblico e in corrispondenza delle corti private lungo via Garibaldi dal civico 9 al 92, in via Unione Sovietica dal civico 15 al 65, in via Caldarelli, via Della ripida e via Della cascina".

Come disposto dall'ordinanza "durante gli interventi di disinfestazione adulticida: non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni; si deve sospendere l’uso di impianti di ricambio di aria; porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni; gli animali domestici e da cortile dovranno essere mantenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; si dovrà: provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci, proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo". Il Comune aggiunge anche che "nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; in presenza di apiari nell’area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l’apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportuno".