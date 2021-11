Magione, cambio al vertice della Proloco di San Feliciano: tutte le nomine

Rinnovo del consiglio per la proloco di San Feliciano che vede Matteo Agabitini lasciare il ruolo di presidente ad Alfredo Pelliccia restando nel consiglio direttivo come consigliere. Alfredo Pelliccia, cresciuto nell’associazionismo e nell’ambiente della proloco, è stato consigliere nelle passate legislature.

Ringraziamenti per il lavoro del presidente uscente sono state espresse da tutta l’assemblea dei soci riunitasi per le votazioni nei locali del Circolo canottieri.

“Agabitini è stato presidente per sette anni – fanno sapere –. Poco più che ventenne è entrato a far parte dell’associazione, crescendola e crescendo con essa, anche grazie al supporto di collaboratori, allora più esperti, come Marco Menconi e Raspati Daniele.

Questi ultimi, colonne portanti che per anni, si sono adoperati per il paese e per l’organizzazione di eventi di vario genere, non avendo ripresentato la candidatura, lasciano il Consiglio, ma continueranno ad apportare il loro valido e fattivo contributo.”

Eterogeneo il nuovo gruppo di lavoro in cui a consiglieri di comprovata esperienza, come Borio Giovanni, si affiancano alcuni giovanissimi e una rilevante quota rosa.

Dopo due anni di forzata inattività il gruppo, con rinnovato entusiasmo, intende dare un impulso di ripresa, socialità e collaborazione con la cittadinanza e le associazioni tutte.

A tal proposito si sta lavorando a iniziative e progetti. Tra i primi appuntamenti, per il mese di novembre, l’impegno sarà rivolto a un evento di sensibilizzazione in linea con la “Giornata contro la violenza sulle donne e la lotta per le pari opportunità”, in collaborazione con l’associazione paesana di giovanissimi “La strada” e il CAV di Magione. Il mese di dicembre vedrà protagoniste le manifestazioni legate al Natale, che già gli anni passati hanno caratterizzato il periodo.

Infine un gruppo di lavoro composto da membri della Proloco e non, sta lavorando, già dal 2020, alla stesura di un libro che racconta la storia di San Feliciano, attraverso il suo sviluppo storico, architettonico, strutturale, sociale e culturale. Il progetto verrà presentato a breve alla comunità di San Feliciano per mettere al corrente dei lavori tutti i compaesani, mentre il libro vedrà la pubblicazione nel 2022.

Il nuovo consiglio direttivo è così composto: Alfredo Pelliccia, presidente; Laura Rosa e Cristiano Vaselli, vicepresidenti. Consiglieri: Matteo Agabitini, Nicola Berioli, Angelo Borio, Fabiola Marchesi, Claudio Marinelli (iunior), Lorenzo Marinelli, Stefania Stefanoni

Probi viri, revisori dei conti, tesoriere: Tullia Mancinelli, Sauro Lillini, Lucio Gasperi, Emanuele Menegaldo, Claudio Marinelli (senior), Aldo Picciafuoco.