Magione, l'atleta Francesca Cesarini riceve la targa “Stella dello sport magionese”

Che fosse talentuosa e anche simpatica, noi ve lo avevamo già racontato in questa video intervista.

Ora anche il Comune di Magione premierà, venerdì 3 dicembre, alle ore 18.30, nella Sala del Consiglio comunale, la giovanissima Francesca Cesarini, la quindicenne campionessa mondiale di pole dance nella categoria riservata agli atleti paralimpici.

Sarà il sindaco Giacomo Chiodini a consegnare a Francesca la targa “Stella dello sport magionese”.

L’atleta, che si allena nella palestra Iron Fit di Perugia con la Plume Academy e l’istruttrice Elena Imbrogno, con la sua tenacia e forza di volontà è uno dei simboli dello sport paralimpico azzurro.

La targa “Stella dello sport magionese” è stata istituita nel 2015 dall’amministrazione comunale di Magione, per volontà dell’assessore allo sport Massimo Lagetti, per portare a conoscenza del territorio comunale personaggi dello sport che si sono distinti nelle diverse discipline.

Per motivi legati all’emergenza sanitaria l’ingresso alla sala sarà contingentato al pubblico. Il momento della cerimonia verrà pertanto trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Ufficio stampa Magione.