Un magico Natale a Todi con 60 eventi, una "Festa d'Inverno" e la prima edizione di un mini-festival di 4 giorni a cavallo del Capodanno.

Varato il cartellone delle iniziative del "Natale a Todi" con sessanta appuntamenti in programma dal 28 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. "Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni cittadine - sottolinea l'assessore alla cultura Alessia Marta - per costruire un calendario che potesse essere attrattivo per quanti verranno a Todi durante le festività natalizie ma anche per i tuderti di ogni età".

Spazio a mostre, laboratori, concerti, spettacoli teatrali, mercatini ed eventi formato famiglia, con una novità importante rappresentata dalla prima edizione della "Festa d'Inverno. Incontri e Racconti". Si tratta di una sorta di mini-festival che si svolgerà dal 28 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 e che ambisce a diventare un evento fisso nel panorama della programmazione cittadina.

Il 28 dicembre, al Teatro del Nido dell'Aquila, protagonisti "JP & THE SOUL VOICES" in concerto; il 29 dicembre, alla Sala delle Pietre, Rossano Baldini in “THE SHELTERING SKY”, la musica di Ryiuchi Sakamoto; il 30 dicembre, al Teatro Comunale, “LA FANCIULLA DI NEVE”, con l'Etoile Ballet Teatre; il 1° gennaio, nell'ex chiesa di San Benedetto, “LI SANTI DE NATALE”.

Per quasi un mese la città ospiterà tre grandi mostre: la retrospettiva sul pittore tuderte Ugo Serafini, alla Sala delle Pietre, la personale di Nicola Renzi, alla chiesa dei SS Filippo e Giacomo e quella sulle acqueforti di Nino Cordio al Torcolarium del Nido dell'Aquila.

"L'anticipo con il quale presentiamo il cartellone e la qualità delle proposte - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - è un risultato importante che arricchisce la città di eventi e contribuisce sia alla destagionalizzazione turistica che all'allungamento della permanenza media, che nel 2023 ha superato i tre giorni".

I quaranta giorni del programma saranno punteggiati da rappresentazione teatrali, tra cui quella di "Perfetti Sconosciuti" di Paolo Genovese (17 dicembre) e mercatini di prodotti artigianali e di prodotti della terra, quest'ultimo a cura di Slow Food. Tra i concerti da segnalare il Gospel del Joyful singin choir a cura dell'Archeoclub (16 dicembre), quello del Coro dell'Università degli studi di Perugia e dell'Orchestra da camera Giovanile di AGIMUS (20 dicembre) e quello degli Allievi della Scuola comunale di musica (21 dicembre).

Mentre è già in corso l'installazione delle luminarie natalizie per le vie della città, è confermata la tradizionale accesione dell'albero di Natale in piazza per l'8 dicembre mentre la casetta di Babbo Natale sarà collocata quest'anno sotto i Voltoni Comunali.

Confermata anche la festa in piazza dell'ultimo dell'anno e, il 6 gennaio, la discesa dal campanile del Duomo della Befana a cura dei Vigili del Fuoco.

PROGRAMMA COMPLETO "NATALE A TODI" E "FESTA D'INVERNO"

28 NOVEMBRE

Laboratorio di Natale di illustrazioni e musica, a cura di Maria Rubtsova ed Elena Rossi, “Tra Musica Arte e Letteratura”, ore 16:30 Biblioteca Comunale “Lorenzo Leonj”.

6 DICEMBRE

Laboratorio di Natale “Realizziamo la Ghirlanda di Natale”, a cura di Charline Oosterlinck, ore 16:30 Nido dell'Aquila (spazio Artex).

8 DICEMBRE

Mercatino de “Gli Amici del Gemellaggio”, Caffè del Teatro Comunale;

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Inaugurazione Mostra Personale Nino Cordio Torcolarium, Complesso delle Lucrezie ore 12:00 (fino al 7 gennaio)

Inaugurazione “Una Stanza tutta per Sé” di Maria Rubtsova, in collaborazione con UNU, ore 16

Inaugurazione Mostra Personale Ugo Serafini, a cura di Pro Todi ore 17:00 Sala delle Pietre (fino al 7 gennaio 2024);

Accensione albero di Natale ore 18:00, con il Coro dei bambini della scuola primaria di San Fortunato.

9 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Mercatino de “Gli Amici del Gemellaggio” Caffè del Teatro Comunale;

“La Casina di Babbo Natale”, a cura di Loop Events, ore 16:00 Portici Comunali;

“La magia del Natale” mago, truccabimbi e giochi per bambini, a cura di Confesercenti, dalle ore 16:30 Portici Comunali;

Zampognari per le vie del centro, a cura di Sonidumbria, dalle ore 17:30.

10 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Mercatino de “Gli Amici del Gemellaggio” Caffè del Teatro Comunale;

“La Casina di Babbo Natale”, a cura di Loop Events, ore 16:00 Portici Comunali;

Zampognari per le vie del centro, a cura di Sonidumbria, dalle ore 17:30;

Bruschettata offerta da “Frantoio La Casella” in Piazza del Popolo.

11 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

12 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Laboratorio di Natale di illustrazioni e musica, a cura di Maria Rubtsova ed Elena Rossi, “Tra Musica Arte e Letteratura” ore 16:30 Biblioteca Comunale “Lorenzo Leonj”

“La mise en Place delle feste” a cura di Confcommercio con la collaborazione de Il Laboratorio dei Sogni, ore 18 Hotel Fonte Cesia- Ristorante Le Cisterne

13 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Laboratorio di Natale “Realizziamo IL Biglietto di Natale”, a cura di Maria Rubtsova, ore 16:30 Nido dell'Aquila (spazio Artex).

14 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

15 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

“Tè Tisane e Bevande Natalizie”, a cura di Confcommercio in collaborazione con l'Università dei Sapori, ore 16:30 Ridotto del Teatro Comunale.

16 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Mercatino di Natale per raccolta fondi Ass. A.T.T.A. (Ass. Tuderte Tutela Animali), Caffè del Teatro Comunale;

Inaugurazione Mostra personale di Nicola Renzi SS Filippo e Giacomo a cura di UNU ore 12

“La Casina di Babbo Natale”, a cura di Loop Events, ore 16:00 Portici Comunali;

Slow Food “I Maccheroni Dolci e la Nociata”, ore 16:00 Ridotto del Teatro Comunale;

“La principessa e il Ranocchio”, a cura di Teatro di Figura Umbro, ore 16:30;

Spettacolo dei Tamburini e degli Sbandieratori di Todi e del Laoboratorio di Percussioni della Scuola Media Cocchi Aosta, ore 17:30;

Concerto Gospel del coro Joyful singin choir, a cura di Archeoclub, ore 21:00 Chiesa della Consolazione;

17 DICEMBRE

Mercatino di Natale per raccolta fondi Ass. A.T.T.A. (Ass. Tuderte Tutela Animali), Caffè del Teatro Comunale, tutti i giorni fino al 27 dicembre;

Esposizione e vendita dei prodotti tipici enogastronomici del territorio “Mercatino della Terra”, a cura di Condotta Slow Food Media Valle del Tevere, ore 10:00/19:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali;

“Todi Christmas Cosplay”, a cura dell'associazione “Compagnia dell'Aquila” ore 16:00 Portici Comunali;

“Perfetti Sconosciuti” spettacolo di prosa, a cura del Teatro Stabile dell'Umbria, ore 17:00 Teatro Comunale;

“Concerto di Natale” del Coro dell'Universitàdegli studi di Perugia e dell'Orchestra da camera Giovanile di A.GI.MUS., ore 21:00 Sala delle Pietre.

21 DICEMBRE

“La vera storia di Babbo Natale”, a cura del Teatro di Figura Umbro, ore 16:30 Biblioteca “Lorenzo Leonj”;

Presentazione del Libro di Robert Steve Gobesso “Todi 2011/2023” a cura di UNU, Sala Vetrata dei Portici Comunali ore 17:00

Concerto di Natale degli allievi della Scuola Comunale di Musica ore 18:00 Sala delle Pietre.

23 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

24 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

26 DICEMBRE

Concerto di Natale coro Madre Speranza, ore 17:00 Concattedrale SS. Annunziata.

27 DICEMBRE

Concerto della Banda di Pantalla, ore 17:00 Sala delle Pietre.

30 DICEMBRE

“Famiglie al Museo” ore 16:00

Per i Genitori: Visita alla Casa Dipinta

Per i Bambini: Laboratorio Collage di Colori presso la Sala Vetrata dei Portici Comunali.

FESTA D'INVERNO - INCONTRI E RACCONTI

28 DICEMBRE JP & THE SOUL VOICES in concerto, A CURA DI MOON IN JUNE, ORE 21:00 TEATRO NIDO DELL'AQUILA;

29 DICEMBRE ROSSANO BALDINI IN “THE SHELTERING SKY” LA MUSICA DI RYIUCHI SAKAMOTO A CURA DI UNU, ORE 21:00 SALA DELLE PIETRE;

30 DICEMBRE “LA FANCIULLA DI NEVE”, ETOILE BALLET THEATRE, ORE 18:00 TEATRO COMUNALE;

1 GENNAIO “LI SANTI DE NATALE”, A CURA DI SONIDUMBRIA, ORE 17:00 EX CHIESA SAN BENEDETTO.

31 DICEMBRE

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

Festa del 31 dicembre in Piazza del Popolo, dalle ore 22:30.

1 GENNAIO 2024

Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

4 GENNAIO

“La vera storia della Befana”, a cura del Teatro di Figura Umbro, ore 16:30 Biblioteca “Lorenzo Leonj”;

Concerto Di Capodanno Orchestra Sinfonica del Kazakistan, a cura di A.GI.MUS. Di Perugia, ore 21:00 Teatro Comunale.

5 GENNAIO

“Famiglie al Museo” ore 16:00

Per i Genitori: Visita alla Casa Dipinta

Per i Bambini: Laboratorio di tessitura presso la Sala Vetrata dei Portici Comunali;

Concerto ““Il fanciullino ch’è in noi”Le Canzoni dei films di Walt Disney, Accademia Harmonica di Assisi cura di A.GI.MUS., ore 17:00 Sala delle Pietre;

6 GENNAIO

“In Cantastorie” a cura di Micro Teatro Terra Marique ore 16 :30, Voltoni Comunali

La Befana in Piazza, a cura del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, ore 18:00 Piazza del Popolo.

MOSTRE:

Sala delle Pietre UGO SERAFINI

Chiesa SS Filippo e Giacomo NICOLA RENZI

Torcularium del Nido dell'Aquila NINO CORDIO

Aperture straordinarie del Teatro Comunale per visite

30-31 dicembre/1-2 gennaio ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

Apertura mostra permanente dei presepi Chiesa di San Silvestro

Apertura Chiese SS Trinità e S. Antonio